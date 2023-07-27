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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: 35 ألف طالب من أفريقيا يتلقون التعليم في روسيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي بوتين، أن بلاده لديها لجان مشتركة مع الكثير من الدول الأفريقية، وصلت لـ 28 دولة، وأن بلاده مستعدة لعقد لجان مع الدول التي ليس هناك تعاون بنهم.

وأضاف خلال كلمته بالقمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك اهتمام بالتعاون في مجال التعليم، مع الدول الأفريقية، وأنه تم مناقشة تلك الأشياء مع رئيس الاتحاد الأفريقي. 

وتابع :" هناك 35 ألف طالب من افريقيا يتلقون التعليم في روسيا، وأن بلاده مستمرة في دعم الدول الأفريقية من أجل التنمية، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لـ المعلمين ".


وأشار إلي أن تنفيذ انشاء المدارس الروسية في الدول الأفريقية، سينتج عنه زيادة في التعاون.
 

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