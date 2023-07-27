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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سورينتو 2024 تظهر لأول مرة.. بـ هذه المواصفات

كيا سورينتو الـ SUV
كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024

ظهرت صور رسمية لسيارة كيا سورينتو موديل 2024 على الإنترنت، ونلاحظ من خلال رؤية سورينتو نري أنها حصلت علي العديد من التحديثات، وتنتمي سورينتو  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي الآن يتم تحديثها في منتصف دورتها الفيس ليفت .

كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 

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كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 

- مقصورة  كيا سورينتو الـ SUV

مقصورة كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 

حصلت سيارة  كيا سورينتو الـ SUV الجديدة موديل 2024 علي العديد من التغيرات منها، تحديث لوحة القيادة،و فتحات تهوية أقل حجماً من سباقتها، وشاشة تعمل باللمس، وبها نظام ترفيه ومعلومات ، وأدوات للتحكم في المناخ ، وأزرار تشبه الموجودة في سيارتي كيا EV6 موديل 2023 ، و كيا سبورتاج موديل 2023 ، وزودت بـ نظام مصادقة ببصمة الإصبع .

- مواصفات كيا سورينتو الـ SUV

كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 

تحتوي سيارة  كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، تم إعادة تصميم الواجهة الأمامية بالكامل، ومصابيح أمامية على شكل حرف T، وشريط إضاءة علوي أثناء النهار يحيط بـ شعار كيا، وشارة علي الجزء السفلي من غطاء المحرك ، وشبك بمظهر جديد، ومدخل هواء سفلي ، ومصابيح ضباب منفصلة ، وستائر هوائية عمودية، ولوح انزلاق باللون الفضي أسفل الصداد .

كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 

تملك سورينتو الجديدة موديل 2024 مظهر جانبي رياضي ، وجنوط معدنية مصممة حديثاً، ومصابيح خلفية معدلة بشكل خفي، وتم نقل الأضواء العكسية إلى الأسفل .

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