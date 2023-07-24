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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بضمان 5 سنوات ..كيا سورينتو الـsuv تتوافر الآن بهذه الأسعار

سيارة كيا سورينتو
سيارة كيا سورينتو الـ SUV الجديدة

أعلن وكيل سيارات كيا بمصر عن إمكانية إتاحة وشراء سيارة كيا سورينتو الجديدة ، حيث تنتمي سورينتو  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم الـ SUV الجديدة بشكل وتصميم جديد، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة، ومحرك قوي .

سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة 

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- مواصفات كيا سورينتو

سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة 

تحتوي كيا سورينتو الـ SUV الجديدة علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها،  6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل ، ونظام الثبات الإلكتروني ، وفرامل يدوية كهربائية EPB، وعجلة القيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ونظام مساعدة للاتزان، ومساعد الركن، ومساعد الفرامل الفجائية BA، ومثبت سرعة، وأنظمة مراقبة الإطارات، وأنظمة المساعدة على صعود التلال HA، وحساسات ركن ، وكاميرا خلفية، ونظام تنبيه السائق، ومساعد فرامل اليد، وزر لـ تشغيل محرك السيارة .

- محرك سورينتو الـ SUV

مقصورة سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة 

زودت سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 177 حصان، بالإضافة الي احتوائها علي محرك كهربائي ينتج قوة 59.3 حصان، وبالتالي تنتج سورينتو قوة إجمالية 230 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

- سعر سورينتو الـ suv الجديدة

سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة 

والجدير بالذكر أن سيارة كيا سورينتو الـ SUV  الجديدة متاحة للحجز عن طريق الوكلاء، ويصل سعرها الي 45  ألف دولار ، أي ما يعادل مليون و 385 ألف جنيه مصري، غير شاملة الرسوم، بالإضافة الي أنها تقدم بـ ضمان 5 سنوات أو 100 كم حسب رغبة العميل .

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