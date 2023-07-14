كيا تستثمر أكثر من 200 مليون دولار في مصنع جورجيا لإنتاج EV9

أعلنت كيا أنها ستستثمر أكثر من 200 مليون دولار في مصنع تجميع ويست بوينت في جورجيا من أجل إعدادها لإنتاج EV9، ستكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة الجديدة المكونة من ثلاثة صفوف أول سيارة كهربائية للشركة يتم تصنيعها في أمريكا الشمالية ، بدءًا من الربع الثاني من عام 2024.

سيكون طراز EV9هو النموذج الخامس الذي يتم تجميعه في مصنع كيا جورجيا ، لينضم إلى سيارات سبورتاج التي تعمل بالطاقة الكهربائية، و سورينتو ، و تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات ، بالإضافة إلى سيارة K5سيدان.

سيجعل إنتاج Kia EV9في أمريكا الشمالية مؤهلاً للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية ، كجزء من قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تم توقيعه في أغسطس 2022. وفقًا لما أوردته رويترز ووفقًا لحاكم جورجيا براين كيمب ، فإن أكثر من 22.7 مليار دولار لديها تم الاستثمار في جورجيا منذ عام 2020 من قبل العديد من الشركات ، مما أدى إلى خلق أكثر من 28400 فرصة عمل تتمحور حول إنتاج السيارات الكهربائية. سيخلق أحدث استثمار من كيا ما يقرب من 200 وظيفة إضافية.

قال شون يون ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kia America، إن EV9لديها القدرة على أن تكون "مغيرًا آخر لقواعد اللعبة" بالنسبة لكيا ، مثل سيارة Tellurideذات الحجم المماثل ولكن التي تعمل بمحركات ICE، مضيفًا أن EVستكون "السيارة الأكثر تطورًا التي نتمتع بها من أي وقت مضى ".

طُرحت سيارة كيا الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم الجديدة كليًا في الأصل في مارس الماضي ، حيث قدمت أحدث ميزات التصميم والسلامة والتكنولوجية للعلامة التجارية والتي ستتحول تدريجياً إلى بقية المجموعة. لم تعلن شركة صناعة السيارات بعد عن أسعار الولايات المتحدة لـ EV9 ، لكن النموذج يبدأ من 78.1 مليون ين (61.545 دولارًا) في كوريا ، ومن 64.995 جنيهًا إسترلينيًا (84.841 دولارًا) في المملكة المتحدة.