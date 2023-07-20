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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احتفالا بالذكرى الثلاثين.. كيا تكشف عن أقوى مميزات سبورتاج 2024

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تحتفل كيا بالذكرى الثلاثين لسبورتاج بإصدار خاص من سيارات الدفع الرباعي التي تم تقديمها جنبًا إلى جنب مع تحديثات طراز العام 2024 في كوريا الجنوبية.

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يعتمد إصدار الذكرى السنوية الثلاثين لسيارة كيا سبورتاج على الطراز المميز للجاذبية المميزة ، مضيفًا بعض اللمسات المرئية، وبشكل أكثر تحديدًا ، تم وضع اللمسات النهائية باللون الأسود اللامع على الشبك الأمامي، والمصدات الأمامية والخلفية، والأبواب السفلية ، والعجلات المعدنية مقاس 18 بوصة أو 19 بوصة ، والتي تتوافق مع رف السقف وأغطية المرايا.

كيا سبورتاج 2024

في الداخل ، هناك خيار بين الظلال الخضراء والسوداء للجلد المبطن والمفروشات المصنوعة من جلد الغزال، مع الميزات الاختيارية الوحيدة هي نظام الصوت KRELL المتميز ، وحزمة المراقبة ، وفتحة السقف البانورامية.

 

تأتي جميع موديلات كيا سبورتاج 2024 بشكل قياسي مع وسائد هوائية جانبية جديدة للصف الثاني. علاوة على ذلك ، تكتسب سيارات الدفع الرباعي زجاج عازل للصوت قياسي على النوافذ الأمامية ، مع تقليم Signature الذي يوسعها إلى النوافذ الخلفية أيضًا. 

كيا سبورتاج 2024

تشتمل مجموعة توليد القوة لسبورتاج في السوق الكورية على محرك ديزل سعة 2.0 لتر ، وغاز البترول المسال سعة 2.0 لتر ، وبنزين توربيني سعة 1.6 لتر ، وأكثر قوة 1.6 توربو هجين.

 

يبدأ سعر سيارة سبورتاج 2024 من 25370000 ين ياباني (19.925 دولارًا أمريكيًا) ، في حين أن تكلفة إصدار الذكرى السنوية الثلاثين تتراوح بين 34.810.000 ين ياباني (27.399 دولارًا أمريكيًا) و 41970000 ين ياباني (33.031 دولارًا أمريكيًا) اعتمادًا على مجموعة نقل الحركة، يبقى أن نرى ما إذا كانت كيا ستطرح الإصدار الخاص في أسواق أخرى في المستقبل القريب.

كيا سبورتاج 2024

لإطلاق نسخة الذكرى الثلاثين، أصدرت شركة صناعة السيارات فيلمًا قصيرًا يضم أغنية عام 1993 هيوغا للفنان الكوري سيو تايجي، علاوة على ذلك ، يتم عرض سبورتاج 1993 جنبًا إلى جنب مع طراز 2024 في مجمع كيا 360 ، بجانب شاشات التلفزيون القديمة التي تعرض الإعلانات التجارية القديمة وشاشات LED التي تعرض الأجيال الأخرى من سيارات الدفع الرباعي.

 

تم تقديم الجيل الأول من كيا سبورتاج - التي يطلق عليها اسم "أول سيارة دفع رباعي حضرية في العالم" - في عام 1993.

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