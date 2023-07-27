صناعة الشيوخ: القمة الروسية الإفريقية ستحقق مكاسب كبيرة للقارة السمراء

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية مشيراً الى أن سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع كافة الدول الإقليمية والدولية بشكل واسع.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى على مدى السنوات الماضية قاد العالم لعقد المزيد من المؤتمرات والقمم العالمية لصالح القارة الافريقية ومنها قمة أفريقيا أوروبا، وأفريقيا اليابان، وأفريقيا والصين، وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مهم للغاية من أجل طرح ملف التنمية فى أفريقيا مؤكداً أن مصر جعلت افريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمى.



وأكد عضو صناعة الشيوخ أن الدولة المصرية تولى القضايا الأفريقية اهتماما كبيرا وخلال قمة المناخ مصر تحدثت بلسان أفريقيا بالحق في التنمية مشيراً الى أن العلاقة المصرية الروسية قديمة وقوية للغاية في مختلف المجالات والقطاعات وهناك منطقة صناعية روسية، وفيما يتعلق بالتجاذبات السياسية فمصر لديها مواقف متوازنة، حيث لا تتدخل في الشئون الداخلية ولكن تسعى في الصراعات لمسارات سياسية وعلاقتها بروسيا وأوكرانيا متوازنة.



وأعرب المنزلاوى عن ثقته فى أن مشاركة مصر فى القمة الروسية الافريقية سيحقق مكاسب كبيرة للدول الافريقية وسيكون له دوره المهم فى اعطاء أكبر اهتمام بايجاد حلول عاجلة لمختلف المشكلات والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء مشيداً بحرص مصر الكبير على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي للدول الافريقية وجذب الاستثمارات العالمية للدول الافريقية.