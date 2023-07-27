أحمد حسن: بيراميدز يقترب من حسم صفقة ثلاثية | تفاصيل

كشف أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، اقتراب بيراميدز من حسم 3 صفقات خلال الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز يقترب من حسم صفقة ثلاثي فيوتشر بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين”.

وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين، أكد على تعاقد نادي بيراميدز مع الكونغولي فيستون كالالا مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ بيراميدز يتعاقد مع مهاجم يانج أفريكانز الكونغولي فيستون مايلي هداف الكونفدرالية”.