مدبولي : لا نستطيع قطع الكهرباء عن المناطق الساحلية لهذا السبب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مشروعات الكهرباء التي قامت بها الدولة أنقذت مصر من انقطاع الكهرباء ولولاها كان الكهرباء تأتي ٣ ساعات فقط بدلا من انقطاعها ٣ ساعات.

واكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي ان الكهرباء لن تنقطع في المستشفيات والمناطق الساحلية لأنها مصدر دخل قومي للدولة لذلك لم نقم بقطع التيار الكهربائي عنها لكن سوف تنقطع الكهرباء عن المناطق السكانية فقط.

وأشار مدبولي ان هناك لجنة ازمة بشكل مستمر لمتابعة ما توافق عليه ، أن هناك توجيها لجميع الجهات ان يكون التكييفات علي درجة حرارة ٢٥ درجة .

وأشار مدبولي انه وجه وزير الكهرباء بتحديد توقيتات انقطاع الكهرباء في كل مناطق الجمهورية حتي يعرف المواطن متي سيتم تخفيف الأحمال عن منطقته لافتا أن هذا سوف يعلن بحد اقصي يوم الاثنين المقبل.