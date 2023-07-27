منافس الزمالك.. مدير فني جديد لفريق الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي عن تعيين الهولندي مارسيل كايزر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم قبل إنطلاق البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

جاء تولي الولندي مارسيل كايزر لتدريب فريق الشباب السعودي لمدة موسم واحد فقط ومن المقرر يتولي تدريب الفريق اليوم.

ويبدأ الشباب السعودي مبارياته في البطولة العربية للأندية غدا بمواجهة مواطنة النصر في تمام الساعة العاشرة مساء ، بينما يلعب الزمالك مع الاتحاد المنستيري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ويلعب فريق الشباب السعودي في المجموعة الثانية بالبطولة العربية برفقة نادي الزمالك - ممثل مصر - والنصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.