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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر الإعلامي خالد الغندور تعليقًا ساخرًا علي أنباء ملاحقة المحامي محمد رشوان للاعب محمد الشيبي قضائيا ودبلوماسيًا، مطالبًا بسحب ترخيص مزاولة مهنة لعب كرة القدم.

وكتب خالد الغندور : ههههههههههه تقريبا اضّرب واتشتم غلط من الشحات.

مازالت أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات مستمرة، وبالأخص بعد ضرب محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز على وجهه أمام الجميع، وبالرغم من اعتذار الشحات وصدور عقوبة ضدة من قبل النادي الاهلي لم يتنازل الشيبي عن حقه.

حسين الشحات والشيبي 
دعوى قضائية
وقرر محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز، عدم التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعد واقعة اعتداء الأخير عليه إثر مشادتهما عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز، حيث باشر بعض الإجراءات القانونية التي تخص الواقعة.


ووفقا لما ذكرته صحيفة البطولة المغربية، اليوم، فإن محمد الشيبي قرر عدم التنازل عن القضية ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وأخذ في بعض الإجراءات القانونية بعد الاعتداء عليه من قبل جناح المارد الأحمر.

الشيبي رفض التنازل
وأفادت التقارير، أن البعض حاول إقناع اللاعب بالتنازل عن القضية، إلا أن الشيبي تمسك باستكمال كافة الإجراءات القانونية.

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وعكة صحية لوالدة محمد الشيبي
وأضافت الصحيفة المغربية أن والدة محمد الشيبي تعرضت لوعكة صحية، عقب واقعة الصفع التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، وترقد والدة اللاعب المغربي في هذه الأثناء بإحدى مصحات الدار البيضاء، بعد أزمة صحية ألمت بها بسبب خوفها على ابنها.

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