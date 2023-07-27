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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع حالة التأهب القصوى.. السيطرة على حرائق الغابات في جنوب فرنسا

حرائق غابات فرنسا
حرائق غابات فرنسا

ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرنسا”، اليوم الخميس، أنه تم إخماد العديد من حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جنوب فرنسا هذا الأسبوع، وتم رفع حالة التأهب من الحرائق في معظم أنحاء المنطقة.

 

وأظهرت خريطة نشرتها خدمة تتبع الحرائق في “ميتيو فرنسا” أن حالة التأهب القصوى لمخاطر الحرائق لم يتم الإبقاء عليها إلا في منطقتين جنوبيتين يوم الخميس وسيتم رفعها يوم الجمعة.

سيتم وضع 15 منطقة من أصل 101 منطقة فرنسية تحت حالة تأهب معتدلة، “صفراء”، ولن يتم اعتبار أي منها في خطر كبير بسبب الحرارة.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن حرائق الغابات الجماعية تجاوزت فرنسا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى.

 

وقالت صحيفة “20 دقيقة” الفرنسية، إنه منذ بداية العام، احترق حوالي 8,300 هكتار من الغابات في البلاد، في حين أن المتوسط لنهاية يوليو هو 10,000 هكتار.

وفسرت صحيفة “20 دقيقة”، ذلك بأمطار غزيرة في يونيو، والتي حدثت في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد.

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الفرنسي لرجال الإطفاء إريك بروكاردي إن هناك 4000 حريق منذ بداية العام، وهو ما وصفه بأنه “كبير”.

 

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة “20 دقيقة” أن استراتيجية فرنسا هي إطفاء حريق عندما يظهر للتو، مما يعني تدخل رجال الإطفاء في أقرب وقت ممكن.

فرنسا حرائق الغابات

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