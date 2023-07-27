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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية إسبانيا السابقة: مشاركة صناعة النفط مهمة لإحداث تغيير بشأن المناخ

Cop28
Cop28

قالت آنا بالاسيو ، وزيرة خارجية إسبانيا السابقة إن مؤتمر COP28 يمكن أن يكون مغيرًا حقيقيًا لحل أزمة المناخ ، و إذا كان العالم يريد أن يحرز تقدمًا حقيقيًا في هذا الملف ، فإن مشاركة كل من صناعة النفط والغاز ومنطقة الخليج أمر ضروري.


وقالت في مقال لها عبر بروجيكت سنديكيت، :"كانت مفاوضات المناخ الأخيرة ساخنة ، على أقل تقدير. إلى جانب الاتهامات المعتادة بشأن التمويل ، أثار اختيار سلطان الجابر وزير الصناعة الاماراتي - رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة جدلاً كبيراً.


وتابعت قائلة : "إذا كان للعالم أن يحرز تقدمًا حقيقيًا بشأن تغير المناخ ، فإن مشاركة كل من صناعة النفط والغاز ومنطقة الخليج أمر ضروري. وبهذا المعنى ، يمكن أن يكون COP28 مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة - إذا تمكن بقية العالم من تنحية العقيدة جانبًا والتركيز على إيجاد أرضية مشتركة".

وتابعت إنه على الرغم من تحقيق الاتحاد الأوروبي تقدمًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ، فقد فشل في وضع إطار مشترك للطاقة ، مما أدى إلى تقويض كل من أمن الطاقة.


وأوضحت : " تشير التقديرات إلى أنه إذا كان للاقتصادات الناشئة والنامية أي فرصة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ، فيجب أن تصل استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من 2.8 تريليون دولار بحلول أوائل عام 2030. وهذا يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم تسليمه في عام 2022 والبالغ 770 مليار دولار".

واستكملت : "إذا أردنا أن يكون مؤتمر COP28 ناجحًا ، فيجب استبدال هذه المثالية الخضراء والنفاق بأجندة واضحة النظر تأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للمصالح القائمة. فقط من خلال الاعتراف باحتياجات وأهداف جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ، يمكننا أن نأمل في جعل المبادرات الخضراء مستدامة وتسريع انتقال الطاقة".

وتابعت : "يعد تقليل انبعاثات صناعة النفط والغاز - مثل القضاء على جميع عمليات الحرق غير الطارئة والتوسع في استخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات في المصافي - أحد أكثر الأساليب فعالية من حيث التكلفة لتقليل إجمالي الانبعاثات العالمية والحد من مصطلح الاحتباس الحراري. يجب أن تلتزم شركات النفط - بدءًا من تلك المملوكة للدول - بأهداف ملموسة يمكن التحقق منها لخفض الانبعاثات".


لقد أحرزت شركات مثل أدنوك الاماراتية الحكومية بالفعل تقدمًا ليس فقط في خفض كثافة الكربون ، ولكن أيضًا في المساهمة في التنمية. يعتبر صندوق أرامكو السعودية للمشروع المؤسسي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تقنيات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ، من جانبه ، يحتاج إلى إطار عمل جديد للعمل المناخي يعكس منظورًا عالميًا أكثر عملية،  وإذا كان COP28 سيحقق تقدمًا ذا مغزى، يجب أن نتوقف عن الخلاف والبدء في التعرف على ما يمكن أن تقدمه الجهات الفاعلة المختلفة بما في ذلك صناعة النفط والغاز إلى طاولة المفاوضات.

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