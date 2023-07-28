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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمنتجات الأسرية بوحدة أبو طويلة الصحية بالشيخ زويد

معرض المشغولات اليدوية
معرض المشغولات اليدوية بسيناء

نظمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ،   معرض المنتجات الأسرية بوحدة ابوطويلة الصحية  بالشيخ زويد   بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء    واشراف الدكتورة جليلة سعيد مدير تنظيم الأسرة بالمديرية،  واشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

 

الملابس السيناوية :

 

 وقالت  نادية نجيب مشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن المعرض اضمن  عرض المنتجات مثل الملابس  والاحياء  السيناوية التقليدية القديمة المطرزة بالخيط والإبرة، والتي تلقى اهتماما كبيرا وإقبالا عليها في المعارض  من أجل الحفاظ على مفردات التراث السيناوي. 

 

وأكدت على قيام  السيدات بصناعة منتجات غذائية منزلية، ومنها مخبوزات، ومعجنات وحلويات، ومخللات،  لتحقيق دخل إضافي لرفع مستوى الاسرة الاقتصادي.. حيث   أبدى السادة الضيوف إعجابهم بالأداء المتميز.

 

 حضر افتتاح المعرض  كلا من: 

الدكتور  أسامة ربيع وأزهار أحمد مشرفة التمريض بالمديرية وبدر سعد الدين مشرفة نوادي المرأة بالمديرية، و فاطمة راشد مشرفة التمريض بالإدارة ، وحنان الجوهري مشرفة الرائدات الريفيات ، و علية جمعة مسئولة النادي بوحدة ابوطويلة.

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