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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 : خسارة مالية

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية…

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

تنتظرك حياة حب مليئة بالمغامرات، اقض كل لحظة مع الحبيب على أكمل وجه وتجنب الحجج من جميع الأنواع، وبالمثل ، سيكون مكان عملك متعاونًا ومليئًا بالمرح ، مما يساعدك على تقديم الأفضل.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

قد تؤثر بعض المؤامرات بين زملائك في العمل على معنوياتك ولكنك ستتغلب على هذه المشكلة في يوم أو يومين، توقع مسؤوليات إضافية ولا تقل لا لأية مهمة، قد يواجه رجال الأعمال حنق السلطات لعدم اتباع القواعد، هذا يمكن أن يسبب خسارة مالية.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تكون هناك مشكلات طفيفة متعلقة بالتنفس ولكن ذلك لن يمثل مشكلة صحية خطيرة، ومع ذلك ، من المهم الالتزام بروتين صحي.

توقعات برج الدلو عاطفيا

تعامل مع قضايا العلاقة بموقف ناضج، احتفظ بالذات بعيدًا عن الحب ، ويجب أن يكون تركيزك على نجاح العلاقة فقط، ستفشل بعض العلاقات الرومانسية بسبب مشكلات التوافق، تواصل بصراحة مع الشريك وهذا يحل ما يقرب من نصف جميع المشاكل في الحياة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

اذهب لشراء السلع الفاخرة في النصف الثاني من اليوم، الجزء الثاني من اليوم جيد أيضًا لشراء الأجهزة الإلكترونية وكذلك المجوهرات، كن حذرًا أثناء اتخاذ القرارات المالية وتوجيه الخبراء يمكن أن يكون مفيدًا أثناء الاستثمار في أعمال المضاربة. 

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