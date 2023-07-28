برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 : مشاجرة

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية...

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

كن منتجًا في العمل، وتعامل مع قضايا الحب بعناية، أنت محظوظ من ناحية الصحة والثروة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

يجب أن تجعل عاطفتك ورعايتك الحبيب يقع في حبك تمامًا. يجب حل جميع المشكلات البسيطة المرتبطة بالذات قبل انتهاء اليوم، لحسن الحظ ، قد تُنجب إناث مواليد برج الحوت وقد تفكر في تكوين أسرة.

‏توقعات برج الحوت صحيا

تجنب رياضات المغامرة مثل الرحلات وركوب الدراجات في الجبال، قد تصاب بعض الإناث بقضايا متعلقة بالقلق والتي قد تحتاج إلى عناية طبية.

توقعات برج الحوت المهني

الباحثون عن عمل سوف يكسرون المقابلات لتلقي رسائل العرض، تحلى بالصبر عندما يتعلق الأمر بالأرباح طويلة الأجل في العمل، يُنصح رواد الأعمال بتحليل كل عامل قبل إجراء المكالمة النهائية، قد تواجه مشاجرة مع شريكك ومن المهم ألا تدع الأمور تخرج عن السيطرة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يُنصح بتوجيه خبير مالي للتأكد من أنك لا تفقد الثروة على المدى الطويل، سيحصل رجال الأعمال أيضًا على أموال من المروجين لخطط التوسع.