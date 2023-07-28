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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها التدخين.. طبيب متخصص: هذه هي أهم أسباب جلطات القلب

الجلطة
الجلطة

حذر الدكتور أحمد السبعاوي أخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي ، من التدخين وقال إنه سبب رئيسي في الإصابة بجلطات القلب.

وتحدث في منشور له عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أسباب عديدة تسبب حدوث جلطات القلب ، أهمها التدخين وأكد أن “ التدخين عامل خطير في الإصابة بجلطات القلب وعامل خطورة قوي جدا ارجوك بطل التدخين” ..

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أسباب جلطات القلب

وذكر اهم الاسباب التي تؤدي إلى  جلطات القلب قائلا :

-  التدخين 
⁃ الاكل الغير صحي
⁃ قلة ممارسة الرياضة 
⁃ الضغط المرتفع  
⁃ السكر 
⁃ الوزن الزيادة 
⁃ الحالة النفسية السيئة 
⁃ ارتفاع دهون الدم

وأضاف: تخيل واحد أو  واحدة  وزنها زيادة ومش بيلعب رياضة وبتاكل أكل غلط وعندها سكر أو ضغط أو دهون عالية وبيشرب سجاير ونايم على زعل تخيلوا صحى على ايه .. طبيعي انه يصاب بجلطة في القلب ".

وأشار إلى أن  السبب الأكثر شيوعًا لحدوث ذلك هو انسداد جزئي أو انسداد كامل للأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع وصول كمية كافية من الأكسجين أو الدم إلى عضلة القلب، وتحدث الجلطة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

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