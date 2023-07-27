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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج أحمد البوهي: تشارلي شابلن له تأثير كبير على السينما العالمية.. فيديو

أحمد البوهي
أحمد البوهي

حل أبطال وصناع مسرحية تشارلي تشابلن٫ ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى٫ على قناة سي بي سي.

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وقال أحمد البوهي مخرج العرض عن حلمه بتنفيذ مسرحية ميوزيكال بشكل جديد على المسرح المصري.

 

وأضاف أحمد البوهي مخرج العرض أن "تشارلي" احتاجت منه رحلة بحث مضنية للوقوف على تفاصيل عير نمطية في حياة أحد أشهر فناني العالم على مر التاريخ.

 

وأشار إلى أن تشارلي شابلن شخصية مهمة للغاية في تاريخ السينما وكان له تأثير كبير على السينما العالمية، وقمنا بعمل بروفات خلال 1600 ساعة.

 

و تحاكي مسرحية شارلي شابلن جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

 

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