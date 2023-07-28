أخبار التوك شو.. قرارات مهمة من الحكومة بشأن الكهرباء.. ومفاجأة في حفل أحمد سعد

شهدت برامج “التوك شو” اليوم، العديد من الملفات والقضايا الساخنة التي تم تناولها، لعل على رأس وأبرز تلك القضايا، هي قضية الكهرباء وتخفيف الأحمال، والتي كان للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تصريحات وقرارات هامة بشأنها.

ونرصد لكم من خلال موقعنا “صدى البلد” أبرز وأهم الأخبار والقرارات التي جاءت اليوم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا أمل أن تنكسر الموجة الحارة يوم الأحد الماضي، ولكن الموجة الحارة مستمرة ومع استمرار الموجة الحارة كان هناك تحرك من الجهات المختصة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، أنه كان لا بد من الجهات المختصة أن تعطينا رؤية جول الأحوال الجوية خلال أغسطس، مؤكدا أن شهر أغسطس متوقع ان يسجل درجات حرارة غير مسبوقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من يوم الأحد 8/6 ، سيعمل الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية، الغير مرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطن من المنزل، بنظام الأونلاين، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

وأكمل "مصطفى مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، :"العمل سيكون من المنزل بنظام الأونلاين، كل يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس سيكون العمل من المنزل، لتقليل الاحمال الكبيرة وترشيد الاستهلاك.

وناشد القطاع الخاص بتنفيذ نفس التوجيه، كما أنه تم التوافق على أن تقام المباريات الرياضية قبل المغرب، وذلك تقليلا لاستخدام الكهرباء في المنشآت الرياضية.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفاصيل عاجلة عن أزمة الكهرباء وعلاقتها بنقص الغاز.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، نقلته قناة إكسترا نيوز،:"أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات، وفي شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم استهلاكنا، وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف وفي باقي فصول السنة نقوم بتصدير الفائض.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباريات في الوقت قبل فترة المغرب بحيث تنتهي المباريات قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن يتم تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة حتى نستهلك الكهرباء بأقل كمية ممكنة، كما تم توجيه أمانة مجلس الوزراء بأن تجتمع لجنة أزمة مركزية يوميا بحيث تضم كل الجهات لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الإثنين القادم.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، مذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن السبب في عدم انقطاع التيار عن المناطق الساحلية والسياحية لأنها مناطق دخل قومي للدولة، وتعد من المنشآت الخدمية والإستراتيجية التي يصعب انقطاع الكهرباء بها، لافتا إلى أن الأمر غير قاصر على مصر.

ولفت مدبولي، إلى أن بعض الدول مثل الجزائر وإيطاليا واليونان أعلنوا الطوارئ بسبب الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء.

وتمنى مدبولي، أن تنحصر الموجة الحارة خلال الأيام القادمة لكي نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها استيراد شحنات مازوت إضافية، مشيرًا إلى أن حجم ما سنستورده اليوم اعتبارا من اليوم حتى نهاية أغسطس يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل عمل توازن في الشبكة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هذه المبالغ لم تكن متاحة في موازنتنا ولم تكن مقدرة، وبالتالي، نحن نتحدث عن عبء إضافي، ولكننا سنتعاون وننسق مع البنك المركزي وسيحدث نوع من الترشيد في بعض القطاعات الأخرى حتى يتم التعامل مع شهر أغسطس".

قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أرينا العلمين ستستضيف فعاليات حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وأضافت "عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي".

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الكهرباء ستمد إلى الطرق والإضاءات غير المبررة والتي لا نحتاج إليها على الطرق وسيتم إطفاؤها، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إقامة مباريات كرة القدم قبل أذان المغرب، فهي إجراءات مؤقتة ومتوقع أن تستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه، بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

وقال الدكتور ناجي فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت من 2850 جنيها إلى 2160 جنيها، بسبب مبادرة زيرو جمارك والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك، أما الآن فالأسعار مستقرة وثابتة. كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه، بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

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وأضاف "بوتين"، خلال كلمته في اجتماعه مع رؤسات المنظمات الإقليمية الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي هو الشريك الأساسي لروسيا، مؤيدا النشاط المتعدد الجوانب لهذه المؤسسة، فضلا عن أنه سيتم الموافقة على خطط العمل الأفريقية الروسية المشتركة لعام 2026، وهذه الوثيقة الشاملة يتم تبنيها تطويرًا لمذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن التعاون بحلول 2026، ويقتضي بتكثيف الاتصالات لتسوية الأزمات.