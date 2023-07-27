عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: الاثنين القادم إعلان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الإثنين القادم.


وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، مذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن السبب في عدم انقطاع التيار عن المناطق الساحلية والسياحية لأنها مناطق دخل قومي للدولة، وتعد من المنشآت الخدمية والإستراتيجية التي يصعب انقطاع الكهرباء بها، لافتا إلى أن الأمر غير قاصر على مصر.

ولفت مدبولي، إلى أن بعض الدول مثل الجزائر وإيطاليا واليونان أعلنوا الطوارئ بسبب الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء.

وتمنى مدبولي، أن تنحصر الموجة الحارة خلال الأيام القادمة لكي نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه الجهات كلها بالمزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة التي تتولى الدولة مسؤوليتها مثل الشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أيام الإجازة الأسبوعية ينخفض الاستهلاك بسبب غلق المباني الحكومية والقطاع الخاص، وتم التوافق على أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس سيكون الأحد من كل أسبوع مخصصا للعمل في المنزل وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية التي لا ترتبط بالتعامل المباشر مع المواطنين، وفقا لما يراه كل وزير ومؤول معني وأشجع الشركات الخاصة الخدمية التي تعتمد على الأعمال المكتبية على أن يكون العمل من المنزل بنظام الأون لاين لتخفيف الضغط على الأحمال الكهربائية".

الإثنين القادم إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصالح الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

رسمياً .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

ترشيحاتنا

ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

الأولوية لهذا اللاعب | تعليق مثير من أوسوريو بالزمالك بشأن مباراة المنستيري

الزمالك اليوم.. فشل صفقة بوبو وأوسوريو يهدد بالرحيل وكاف يتغزل في شيفو

مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

خالد الغندور يثير الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ