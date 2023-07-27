رئيس الوزراء: الاثنين القادم إعلان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الإثنين القادم.



وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، مذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن السبب في عدم انقطاع التيار عن المناطق الساحلية والسياحية لأنها مناطق دخل قومي للدولة، وتعد من المنشآت الخدمية والإستراتيجية التي يصعب انقطاع الكهرباء بها، لافتا إلى أن الأمر غير قاصر على مصر.

ولفت مدبولي، إلى أن بعض الدول مثل الجزائر وإيطاليا واليونان أعلنوا الطوارئ بسبب الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء.

وتمنى مدبولي، أن تنحصر الموجة الحارة خلال الأيام القادمة لكي نستطيع أن نتخطى هذه الأزمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه الجهات كلها بالمزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة التي تتولى الدولة مسؤوليتها مثل الشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أيام الإجازة الأسبوعية ينخفض الاستهلاك بسبب غلق المباني الحكومية والقطاع الخاص، وتم التوافق على أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس سيكون الأحد من كل أسبوع مخصصا للعمل في المنزل وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية التي لا ترتبط بالتعامل المباشر مع المواطنين، وفقا لما يراه كل وزير ومؤول معني وأشجع الشركات الخاصة الخدمية التي تعتمد على الأعمال المكتبية على أن يكون العمل من المنزل بنظام الأون لاين لتخفيف الضغط على الأحمال الكهربائية".