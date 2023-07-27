"مدبولي": إقامة المباريات الرياضية قبل فترة المغرب لترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباريات في الوقت قبل فترة المغرب بحيث تنتهي المباريات قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن يتم تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة حتى نستهلك الكهرباء بأقل كمية ممكنة، كما تم توجيه أمانة مجلس الوزراء بأن تجتمع لجنة أزمة مركزية يوميا بحيث تضم كل الجهات لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة".

إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح رئيس الوزراء، أنه إذا تم تطبيق كل إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء ستكون الدولة في عدم احتياج لتخفيف الأحمال إذا ما تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون تخفيف الأحمال ما بين ساعة إلى ساعتين على الأكثر يوميا، وكلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات التخفيف.