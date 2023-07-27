بعد طرح الشهادات الدولارية.. التموين تكشف حقيقة تراجع أسعار الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه، بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

وقال الدكتور ناجي فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت من 2850 جنيها إلى 2160 جنيها، بسبب مبادرة زيرو جمارك والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك، أما الآن فالأسعار مستقرة وثابتة.

وتابع مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية، ومن الصعب جدا نزول أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، موضحا أن الإقبال على شراء الذهب كبير جدا.

