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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بوتين: الاتحاد الأفريقي شريك أساسي لروسيا.. وندعم تواجده في قمة العشرين

فلاديمير بوتين الرئيس
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الاقتصادي الذي تشارك فيه روسيا بجانب دول الجوار الصديقة يعمل على تشكيل أسواق موحدة، مؤكدا أهمية مناقشة التعاون بين الاتحاد الأوراسي وبين المؤسسات التكاملية، وبدرجة أولى الاتحاد الأفريقي، والذي معه تتطور عمليات مماثلة، وتم إنشاء منطقة أفريقية للتجارة الحرة. 

بوتين: مستعدون لوضع آليات تعاون روسي أفريقي 

وأضاف "بوتين"، خلال كلمته في اجتماعه مع رؤسات المنظمات الإقليمية الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي هو الشريك الأساسي لروسيا، مؤيدا النشاط المتعدد الجوانب لهذه المؤسسة، فضلا عن أنه سيتم الموافقة على خطط العمل الأفريقية الروسية المشتركة لعام 2026، وهذه الوثيقة الشاملة يتم تبنيها تطويرًا لمذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن التعاون بحلول 2026، ويقتضي بتكثيف الاتصالات لتسوية الأزمات. 

وتابع الرئيس الروسي، أنه من المهم إضافة الآليات المتاحة الآن لتعاون روسي أفريقي، ويمكن عمل ذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء الحوار الإضافي، لمناقشة القضايا الآنية مثل مكافحة الإرهاب، وقضايا الأمن الغذائي والمعلوماتي، مشيرًا إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الأفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط العضو العشرين، وهذا القرار سيتم تبنيه بما في ذلك في القمة المرتقبة في مدينة "ديلهي" لمجموعة العشرين. 

وأردف، أن روسيا مستعدة لإقامة التعاون، وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الأفريقية، والمنظمات الأخرى المتمثلة في الاجتماع، معلنا دعم روسيا التنسيق في السياسات الخارجية في التعاون من أجل مكافحة التحديات وتحديدات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

واستكمل، أن روسيا تدعم الاتصالات الاقتصادية، والعمل المشترك فيما يخص التنمية نحن متأكدون من الشراكة متعددة الأوجه، وهي شراكة هامة وستصب لتعزيز التعاون مع الأصدقاء الأفارقة، تعمل على ازدهار والتنمية، وفي أثناء إطار عامل ستستمع لكلمات قادة المؤسسات والمنظمات الإقليمية الأفريقية، ونحن نعول على أن المناقشات ستكون مثمرة جدا. 

بوتين المنظمات الإقليمية الأفريقية الاتحاد الافريقي الرئيس الروسى روسيا

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