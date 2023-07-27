متحدث مجلس الوزراء: إجراءات ترشيد الكهرباء مستمرة إلى سبتمبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الكهرباء ستمد إلى الطرق والإضاءات غير المبررة والتي لا نحتاج إليها على الطرق وسيتم إطفاؤها، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إقامة مباريات كرة القدم قبل أذان المغرب، فهي إجراءات مؤقتة ومتوقع أن تستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أى إضاءات خارجية غير مهمة سيتم إطفاؤها، وسيتم إعلان كل المواعيد بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار، حتى يكون هناك شفافية ووضوح فى فترات الانقطاع، حتى يكون هناك تفادٍ لفترات الانقطاع خاصة أثناء ركوب الأسانسير".