الحكومة تواجه الحرارة بتخفيف الاحمال في أوقات محددة .. تفاصيل

اتخذت الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عددا من القرارات الهامةن لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.

وكشف رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفى له اليوم ابرز القرار وكانه له بعض التصريحات الاخرى نرصدها فى التقرير التالى:

رئيس الوزراء: لن نقطع الكهرباء عن المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن التوقيتات التي سيتم فيها قطع أو تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك في يوم الإثنين المقبل بحد أقصى.

بتكلفة 300 مليون دولار.. رئيس الوزراء: استيراد شحنات مازوت لحل أزمة الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها استيراد شحنات مازوت إضافية، مشيرًا إلى أن حجم ما سنستورده اليوم اعتبارا من اليوم حتى نهاية أغسطس يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل عمل توازن في الشبكة.



ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم الإعلان عن نية الحكومة في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي إذا انكسرت الموجة الحارة خلال 3 أو 4 أيام، وتحديدا بحلول يوم الأحد الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع، فقد استمرت الموجة الحارة.





مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا وجود تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، لافتًا إلى أن كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



رئيس الوزراء: نصدر الفائض من الغاز الطبيعي طوال فصول السنة باستثناء الصيف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت اعتبارا من 17 يوليو 2023 نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي واجهته مصر، في ظل ظاهرة غير مسبوقة يواجهها العالم.



رئيس الوزراء: الاثنين القادم إعلان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الإثنين القادم.



"مدبولي": إقامة المباريات الرياضية قبل فترة المغرب لترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباريات في الوقت قبل فترة المغرب بحيث تنتهي المباريات قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".



الحكومة تعلن مفاجأة عاجلة عن أزمة الكهرباء .. تفاصيل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفاصيل عاجلة عن أزمة الكهرباء وعلاقتها بنقص الغاز.



رئيس الوزراء: شهر أغسطس القادم سيشهد ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر اتخذت قرارا منذ شهر أبريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على ما يتم إنتاجه محليا، وهو في الظروف الطبيعية يكفي مصر، بل ويمكن استيراد نسبة قليلة فقط في حال حدوث أي ظروف طارئة، ولكن الوضع الطبيعي لمصر أن الكميات التي يتم إنتاجها من المازوت تكفي مصر من الإنتاج الكهربائي.



مدبولي عن عدم انقطاع الكهرباء في الساحل: مناطق دخل قومي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الإثنين القادم.



طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من يوم الأحد 8/6 ، سيعمل الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية، الغير مرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطن من المنزل، بنظام الأونلاين، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.





مدبولي: نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت يوميا لإنتاج الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ظاهرة بدأت يوم 17 يوليو مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي واجهته مصر، وتبين أن العالم كله يواجه ظاهرة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه منذ دقائق قليلة أدلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ببيان وتصريح عام للغاية.



مدبولي: شهر أغسطس سيسجل درجات حرارة غير مسبوقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا أمل أن تنكسر الموجة الحارة يوم الأحد الماضي، ولكن الموجة الحارة مستمرة ومع استمرار الموجة الحارة كان هناك تحرك من الجهات المختصة.

