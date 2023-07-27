رئيس الوزراء: نصدر الفائض من الغاز الطبيعي طوال فصول السنة باستثناء الصيف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت اعتبارا من 17 يوليو 2023 نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي واجهته مصر، في ظل ظاهرة غير مسبوقة يواجهها العالم.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنّه منذ دقائق قليلة جدا أدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتصريحات مهمة جدا، جاء فيها أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث دخلنا عصر الغليان العالمي.

وأشار إلى أن أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات، وفي شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم استهلاكنا، وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف وفي باقي فصول السنة نقوم بتصدير الفائض.