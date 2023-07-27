مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا وجود تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، لافتًا إلى أن كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نشغل محطات الكهرباء من خلال منظومتين، منها منظومة تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري، حيث إنها عبارة عن مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت، ونحتاج وقت الذروة لـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معا، وبناءً على تقديراتنا فقد اتخذنا قرارا بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على مما ننتجه محليا، الذي يكفينا في الظروف الطبيعية، وقد نحتاج إلى استيراد نسبة قليلة في حالات الطوارئ".

ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة

وأضاف ، أنه منذ 17 يوليو الماضي حدث ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة، ولكي يتم تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة في ظل زيادة الاستهلاك الرهيب، حيث وصلنا إلى أكثر من 35.5 جيجا واقتربنا من 36 جيجا استهلاكات في يوم واحد، حيث استخدمنا كل إمكانيات الدولة من غاز طبيعي ومازوت للتعامل مع هذا الأمر.

وأكمل: "ما حدث في 17 يوليو تكرر أكثر من 10 أيام، ووصلنا إلى حجم استهلاك فعلي من الغاز الطبيعي والمازوت إلى 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم كمتوسط في الأيام العشرة الماضية، ووصل هذا الرقم أمس إلى 152 مليون متر مكعب رغم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، ولولا قطع الكهرباء لاحتجنا إلى استهلاك وحرق أكثر من 160 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت يوميا، وهذه الكميات لم تكن متاحة".