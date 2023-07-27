عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا وجود تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، لافتًا إلى أن كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نشغل محطات الكهرباء من خلال منظومتين، منها منظومة تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري، حيث إنها عبارة عن مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت، ونحتاج وقت الذروة لـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معا، وبناءً على تقديراتنا فقد اتخذنا قرارا بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على مما ننتجه محليا، الذي يكفينا في الظروف الطبيعية، وقد نحتاج إلى استيراد نسبة قليلة في حالات الطوارئ".

ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة

وأضاف ، أنه منذ 17 يوليو الماضي حدث ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة، ولكي يتم تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة في ظل زيادة الاستهلاك الرهيب، حيث وصلنا إلى أكثر من 35.5 جيجا واقتربنا من 36 جيجا استهلاكات في يوم واحد، حيث استخدمنا كل إمكانيات الدولة من غاز طبيعي ومازوت للتعامل مع هذا الأمر.

وأكمل: "ما حدث في 17 يوليو تكرر أكثر من 10 أيام، ووصلنا إلى حجم استهلاك فعلي من الغاز الطبيعي والمازوت إلى 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم كمتوسط في الأيام العشرة الماضية، ووصل هذا الرقم أمس إلى 152 مليون متر مكعب رغم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، ولولا قطع الكهرباء لاحتجنا إلى استهلاك وحرق أكثر من 160 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت يوميا، وهذه الكميات لم تكن متاحة".

الكهرباء البترول محطات الكهرباء رئيس الوزراء التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

رسمياً .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

ترشيحاتنا

ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

الأولوية لهذا اللاعب | تعليق مثير من أوسوريو بالزمالك بشأن مباراة المنستيري

الزمالك اليوم.. فشل صفقة بوبو وأوسوريو يهدد بالرحيل وكاف يتغزل في شيفو

مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

خالد الغندور يثير الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ