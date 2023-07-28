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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن جنوب سيناء الجديد: نعمل لتحقيق خطة المحافظة الطموحة للتنمية

محمد كامل عناني
محمد كامل عناني

قال محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء الجديد إن مديرية الأمن من الركائز الأساسية لتحقيق خطة محافظة جنوب سيناء الطموحة للتنمية .


جاء ذلك خلال  لقاء  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  باللواء محمد عناني مدير  امن جنوب سيناء الجديد   بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن جنوب سيناء خلفاً للواء شريف رؤوف مدير الأمن السابق.


وذلك  بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ حيث هنأ المحافظ مدير الأمن الجديد بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة الصادرة اول امس، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مؤكدا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

و في سياق متصل أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للواء شريف رؤوف مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات من أهمها استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة تغير المناخ نوفمبر2022 ،  وغيرها من الملفات التي شهدت تكامل وتناغم بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

فيما أعرب اللواء محمد عناني مدير الأمن الجديد عن تقديره وشكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة 

لقاء المحافظ بمدير الأمن

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اللواء خالد فودة محمد عناني التنمية الركائز الاساسية

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