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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد حديث بوتين.. تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

الرئيسان السيسي وبوتين
الرئيسان السيسي وبوتين

قال الرئيس فلاديمير بوتين “في منطقة قناة السويس سوف يطلقون المنطقة الصناعية الروسية”، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

كشف النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، على هامش جلسة خلال القمة الروسية الإفريقية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، أوضح المسؤول الروسي أنه قد يتم البدء في إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال عام 2023، وتابع: "الآن لدينا بالفعل تجربة واحدة عالية المستوى في تطوير البنية التحتية الخارجية - هذه هي المنطقة الصناعية الروسية في مصر، يبدو أننا أكملنا جميع الأعمال التنظيمية، نأمل بشدة أن نبدأ هذا العام بناء البنية التحتية في مصر".

وأوضح النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمنح الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى السوق الإفريقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سان بطرسبورج الروسية: "في المستقبل القريب في مصر في منطقة قناة السويس سوف يطلقون منطقة صناعية روسية، من المقرر توزيع البضائع المنتجة هناك في جميع أنحاء إفريقيا".

أتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب

وتابع بوتين: "في مصر تحدثت مع زميلي الرئيس السيسي، نناقش وأتمنى أن نفتتح منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة، وفي المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا".

كما أشار بوتين إلى أن العديد من الشركات الروسية تعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية، كما أن شركة "روس أتوم" الروسية تبني محطة للطاقة النووية في مصر.

فيما أعلن رئيس مجموعة النقل الروسية "فيسكو" أندريه سيفريلوف عن تفاصيل كبيرة تجهز لها الشركة مع مصر لربط الموانئ المصرية والروسية ببعضها.

وقال رئيس الشركة على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "نحن نعتبر مصر شريكا أساسيا، وإنه أمر مثير للاهتمام التعاون معها ليس فقط كدولة ذات اقتصاد متطور ديناميكيا في القارة الإفريقية، ولكن أيضا كموقع جغرافي ملائم، مما يمنحها الفرصة للعمل كمركز لتجميع البضائع للعبور إلى بلدان شمال ووسط إفريقيا".

وأكمل رئيس الشركة: "قمنا بالتعاون مع الحكومة المصرية، ونناقش إمكانية استخدام مرافق الموانئ المصرية. وفي الوقت الحالي، يتم بالفعل تشكيل مكتبنا الخاص في مصر، ونحن نستعد لفتح رابط تجاري بحري مباشر من مصر بحلول نهاية عام 2023. 

بوتين المنطقة الصناعية الروسية مصر السيسي الرئيس الروسى

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