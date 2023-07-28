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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنا خجول جدا ومبحبش النكد ونفسي أنجح في التراجيديا.. أبرز تصريحات بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لا يحب الظهور كثيرا في البرامج الحوارية، عكس أعماله الفنية، لأنه خجول جدا وصريح في نفس الوقت.

ووصف بيومي فؤاد نفسه في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي مساء الخميس، بعدة صفات قائلا:" أنا خجول جدا وصريح وده بيزعل الناس مبعرفش أمسك العصاية من النصف ومش بعرف أقول كلمة (أنا مالي) لأنها تدعو للسلبية، لذلك أفضل عدم الظهور إعلاميا". 

واستطرد بيومي فؤاد قائلا:"طول ما أنا عارف إجابة السؤال مش بعرف أجمل كلامي، فأنا صريح واللي في قلبي بقوله علطول وده ساعات بيزعل، وأنا شخص كاره للنكد والزعل وأعرف أبسط نفسي بأقل الإمكانيات". 

وتحدث بيومي فؤاد عن صفات توارثها عن والده موضحا:" أنا شخص صبور جدا وعندي أمل دائما في بكره إنه يكون أحسن وهذا ما أربي عليه أولادي، أقول لهم المهم الإخلاص والصبر، لما ربنا يرزقك بحاجة صغيرة أعملها بجودة وربنا كافئني في بداية عملي وكنت أقدم مسرحيات هواة دون أجر، ومن هنا عرفني المخرجين الكبار مثل محمد ياسين". 

وكشف بيومي فؤاد عن رغبته في تقديم بصمة سينمائية في أدوار مختلفة عن المعتاد عنه تماما قائلا:" نفسي أعمل في السينما ما قدمته في الفيديو، أي أقدم التراجيدي وأنجح في إقناع الجمهور أني بتكلم جد حاليا، لأن الكوميديا الخاصة بي الناس بتقول إنها مختلفة، وهذا سبب لي مشاكل مع الجمهور فالناس بتقولي أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟".

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واستطرد:" نفسي أقدم عمل من الألف للياء شخصية جد، والمشهد اللي لازم يتعمل جد لا يمكن أهزر فيه". 

وحرص بيومي فؤاد على الدفاع عن نفسه أمام الجمهور بسبب تقديمه العديد من الأعمال غير الجيدة، موضحا:"أنا بحب الشغل ومش عايز أعمل غير اللي بحبه، لكن والله أنا بيضغط عليّ في تقديم أعمال لا أقدر أقول للكثيرين (لأ)".

وأوضح بيومي فؤاد الأسباب التي تدفعه لرفض أعمال تعرض عليه وهي:" 3 أسباب.. إني معنديش وقت أو الفلوس مش عاجباني أو العمل مش عاجبني، وللأسف الناس فاكرة أني بقبل أي حاجة، ولكن أقسم بالله ما أعتذر عنه في السنة 3 أضعاف أقدمه ولا أتباهى بهذه الكلام ولكني أدافع عن نفسي أمام الجمهور".

واستطرد قائلا:" ساعات بعتذر عن حاجات مهمة جدا وأقدم أعمال بشعة، ومن يقبل اعتذاري ببوس دماغه، والفنان الكبير عادل إمام قال لي لازم (لا) تكون قوة (آه)، ولكن المنتج أو المؤلف يأتي ويقول لي لو مش هتعمل الفيلم مش هيتعمل فحب الناس بالنسبة لي نعمة ولا أقدر أقول لا".

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