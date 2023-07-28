عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجيم .. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بملابس رياضية .. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بإحدى اللقطات عبر ستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة قوامها لياقتها البدنية داخل إحدى صالات الجيم.

وظهرت، رانيا يوسف وهى تؤدي تدريبات شاقة مرتدية ملابس رياضية، ولم تضع أي مكياج؛ لتظهر بملامح بسيطة غير مبالغ فيها، تتناسب مع ممارسة الرياضة.

آخر أعمال رانيا يوسف
 
والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل “شارع9” حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9، وتتوالي الأحداث في إطار جريمي مشوق.

أنتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.


فريق عمل فيلم "التاروت": 

يشار إلي أن فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_٠٣٣٣٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_٠٣٣٣٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٧٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٧٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٣٣
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٨٣٣
صالة الألعاب الرياضية رانيا يوسف الجيم تستعرض رشاقتها ولياقتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

ترشيحاتنا

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

نجم الزمالك : تلقيت عرضا من الأهلي

الجارديان : محادثات أمريكية سعودية في جدة وتقارير عن صفقة كبرى .. تعرف عليها!

مقطع فيديو لرد فعل عفوي للرئيس بوتين يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

أوكرانيا تعترف بـ"حالة عجز" أمام الجيش الروسي .. ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيدة زينب جنوب دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشاب أردني يحاول قتل خطيبته يثير الجدل.. شاهد

مميت.. مرض خطير يصيب الدواجن في الحر

ايه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفله في مهرجان العلمين | فيديو

يمكنه فتح الباب بسهولة.. مقطع فيديو لقط يثير جدلا

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ