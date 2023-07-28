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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن شعلة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"باريس 2024 " تحت شعار السلام والمياه والمساواة

صدى البلد

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية "باريس 2024 " عن الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب التي تستضيفها مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

وأعلنت اللجنة أن مصمم الشعلة " ماتيو لوهانور" استوحى تصميمها من ثلاثة رموز هي المساواة -الماء -السلام، حيث قدم "توني إستانجيه" رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 مع مصمم الشعلة ماتيو لوهانور ، الشعلة التي سيحملها 11000 شخص (10000 للألعاب الأولمبية و 1000 للألعاب البارالمبية) خلال تتابع الشعلة الذي سيبدأ في فرنسا 8 مايو 2024.

كما تم التأكيد على أن تصميم الشعلة سيكون واحدًا لكل من الألعاب الأولمبية والبارالمبية حيث قال إستانجيه :""وفقًا لمبدأنا في بناء الجسور بين الألعاب الأولمبية والبارالمبية ، فإن الأخيرة تشترك بالفعل في نفس الشعار والتميمة مثل الأولى في باريس 2024 ، سيكون لدينا أيضًا تصميم شعلة واحدة ".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي :"عندما ننظر إلى التاريخ ، نجد أن كل شعلة أجمل من الأخرى ، ولكل شعلة تميزها،  تحاول كل دولة عرض إبداعاتها ويمكننا رؤية ذلك. إنه كائن جمالي يقول شيئًا ."

السلام والمياه والمساواة

تعبر الشعلة الأولمبية "باريس 2024 " عن ثلاثة رموز وهي: المساواة والمياه والسلام حيث تتميز شعلة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 بلون الشمبانيا.

كما أوضح لوهانور  أيضًا تأثير الخفة الذي أراد أن تعكسه الشعلة قائلا:" لقد عملنا مثل النحاتين ، ولم نكن نريد إضافة أشياء من الفكرة الأولية ، أردنا بدلاً من ذلك العودة إلى جوهر ،ما كنا نبحث عنه عن طريق  الحصول على أقل مادة ممكنة وأكبر قدر ممكن من الخفة ".

وتابع :"إنه حلم لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر ، مثل لقاء غير عادي مع التاريخ، يتمتع بالطقوسية والسحر بنفس القدر ، الشعلة هي كائن أسطوري، رمز التماسك والمشاركة ، يلعب حقًا دورًا رئيسيًا في الألعاب. سوف يسافر آلاف الكيلومترات ، ويمر من شخص لآخر ، على الأرض والبحر. بالنسبة لباريس 2024 ، ولأول مرة في تاريخها ، فإنها تلعب على تناسق مثالي ، وتتحدث إلينا بشكل أكثر وضوحًا عن المساواة."

الجدير بالذكر أن  ماتيو لوهانور مصمم الشعلة  هو الفائزة بجائزة Grand Prix de la Création de la Ville de Paris، الذي تشكل أعماله جزءًا من العديد من أهم المجموعات العامة والخاصة في العالم.

ومن المنتظر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى فرنسا يوم 8 مايو 2024 ،ستبدأ الاحتفالات في مرسيليا حيث يبدأ تتابع الشعلة الذي يستمر أربعة أشهر في رحلته عبر مناطق مختلفة من فرنسا وصولاً إلى الحفل الختامي للألعاب الأولمبية.

حقائق وأرقام عن شعلة باريس 2024 للألعاب الأولمبية والبارالمبية

الحجم: 70 سم
الحد الأدنى للقطر: 3.5 سم
أقصى قطر: 10 سم
الوزن: 1.5 كجم
اللون: شامبانيا
المادة: فولاذ ArcelorMittal XCarb® من مصادر معاد تدويرها ومتجددة
الوقود: البروبان الحيوي
عدد المشاعل المنتجة: 2000

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