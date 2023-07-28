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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلى منذ أبريل .. ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

أغلق النفط مرتفعا، مساء أمس الخميس، ليتجاوز خام برنت 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل مدعوما من شح المعروض بعد خفض مجموعة "أوبك+" إنتاجها وتجدد الأمل في انتعاش الطلب الصيني والنمو العالمي.

وسجل النفط الخام مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية وسط شح متوقع للإمدادات بسبب خفض إنتاج مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك بعض الانقطاعات غير المقصودة في الإنتاج.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.32 دولار أي 1.6% عند 84.35 دولار للبرميل بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 1.31 دولار، أي 1.7%، ليصل إلى 80.09 دولار.

النفط يتراجع 1% بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية

لأول مرة منذ 3 أشهر.. صعود غير مسبوق في أسعار النفط العالمية

وتراجعت أسعار النفط أول أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

وتتعزز الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا مدعومة بتزايد توقعات أن البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الأمريكي، تقترب من نهاية حملات تشديد السياسة النقدية، مما سيعزز توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة.

وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% في الربع الأخير من العام، بعد أن دعمت قوة سوق العمل إنفاق المستهلكين كما عززت الشركات الاستثمار في المعدات، مما قد يتفادى حدوث ركود.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.

وتتطلع الأنظار إلى اجتماع لوزراء "أوبك+" في الرابع من أغسطس لمراجعة وضع السوق.

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