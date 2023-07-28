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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: الزمالك سوف يستفيد من أوباما وحمدي علاء في البطولة العربية

صدى البلد

 


أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن البطولة العربية للأندية تضم فرق جيدة، مشيرا إلى أن الزمالك سوف يستفيد من وجود حمدي علاء ويوسف أوباما مع الفريق، وحال غيابهما عن الفريق في البطولة سيتأثر الفريق بشكل كبير.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لكن أوباما سيكون عليه علامة استفهام وعليه استعادة المستوى المعروف عنه، بينما حمدي علاء لاعب مؤثر ومفيد في وسط الملعب للفريق".

وأضاف: "كثرة التغييرات في تشكيلة الزمالك لن تكون جيدة، وعمر جابر يسير بشكل طيب مع أوسوريو، ومحمد صبحي هو الحارس الأساسي في تشكيلة الزمالك خلال البطولة العربية".

وزاد: "المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني سيكون الثلاثي في دفاع الزمالك ومن الوارد مشاركة الزناري أو محمد طارق في خط دفاع الزمالك".

وأكمل: "حمدي علاء قد يشارك أيضا مع الزمالك بجوار روقا في وسط الملعب، وفي الهجوم نداي وزيزو وأوباما".

وأتم: "اتوقع فوز المنستيري على الزمالك، فيما سيتعادل مع الشباب ومن الوارد أن يحقق الفوز على النصر".

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