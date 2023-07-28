صفقة عالمية.. النصر يفاجئ الزمالك في البطولة العربية

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة مدوية بشأن قائمة فريق النصر السعودي للبطولة العربية.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن النصر وضع اسم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن قائمته المشاركة في البطولة العربية.

وأضافت أن قرار النصر جاء تحسبا للتوقيع مع ساديو في أي وقت خلال البطولة.

وأكد مصدر رسمي للصحيفة السعودية أن كل فريق، يحق له تقديم قائمة تضم 35 لاعبًا في البطولة العربية، شرط ألا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي.



منافس الزمالك



ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية (البطولة العربية) التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.