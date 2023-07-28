الصين تجدد تحذيراتها إلى أعلى المستويات بعد ضرب إعصار دوكسوري جنوب البلاد

اجتاح إعصار دوكسوري مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين ،اليوم الجمعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة ورياح عنيفة ضربت خطوط الكهرباء مما أدى إلى اندلاع حرائق واقتلاع الأشجار وإجبار المصانع ومراكز التسوق على الإغلاق.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن ثاني أقوى إعصار يهبط في فوجيان بعد الإعصار القاتل ميرانتي في عام 2016 أدى إلى إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من حقول النفط والغاز البحرية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

واقتربت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار من 50 مترا في الثانية بالقرب من مركزه، حيث من المتوقع أن يتحرك "دوكسوري" باتجاه الشمال الغربي للصين، قبل أن تبدأ شدته بالتراجع تدريجيا.

وطالب المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين في بيان صحفي اليوم باتخاذ الاستعدادات الطارئة لمواجهة الإعصار وتفعيل إجراءات احتياطية لاحتمال حدوث كوارث جيولوجية، متوقعا أن تشهد بعض المناطق على مستوى المقاطعات، أمطارا غزيرة، يتراوح منسوبها بين 250 و280 ملم.

ودعا المركز في ذات السياق إلى تعليق التجمعات الداخلية والخارجية، فيما أوصى بنقل المقيمين في المساكن المتداعية إلى أماكن آمنة.

وقال أحد سكان شيامن ولقبه تشوانغ لرويترز "كل شيامن لم يذهبوا إلى العمل هذا الصباح".

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خطوط كهرباء كهربائية تندلع وتشتعل فيها النيران بينما ضربت الرياح مدينة جينجيانج التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة ، بينما اقتلعت أشجار ضخمة في تشيوانتشو.

وصرح سكان لرويترز إن الكهرباء وانقطاع المياه في بعض مناطق مدينة جينجيانغ وتشوانتشو في مقاطعة فوجيان.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ينتقل الإعصار دوكسوري ، وهو ثاني إعصار يصل إلى اليابسة في الصين في أقل من أسبوعين ، شمالا حيث ستشهد 10 مقاطعات أمطارا غزيرة.

وقالت هيئة السوق المالية الصينية إنه من المتوقع أن يستمر التحرك في اتجاه شمالي غربي مع شدة تضعف تدريجيا.

مع تحركها شمالًا ، ستصل إلى مقاطعة أنهوي الزراعية ، وتغمر محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا والقطن النامية. ويقول محللون إنه ينبغي أن يضعف بحلول ذلك الوقت لكنهم يراقبون عن كثب احتمال تلف المحاصيل.

ولقد خلف إعصار دوكسوري بالفعل آثار الموت والدمار في طريقه أثناء انتقاله من الفلبين عبر جنوب تايوان.

وأسقطت العاصفة الأشجار وقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في جنوب تايوان ، مما دفع السلطات إلى إغلاق أعمالها لليوم الثاني يوم الجمعة والتحذير من الرياح الشديدة والانهيارات الأرضية والفيضانات. صنف مكتب الأرصاد التايواني دوكسوري في ثاني أقوى مستوى إعصار.

وصدر تحذير من 'قوة الاعصار والرياح' في جزيرتي بينغو وكينمن التايوانيتين حيث تم تحذير السكان للاستعداد لرياح تزيد سرعتها عن 155 كيلومترا في الساعة.

وقطعت العاصفة الكهرباء عن أكثر من 278 ألف منزل في تايوان وأسقطت مئات الأشجار في كاوشيونغ.

وتم تسجيل هطول أمطار أكثر من متر واحد في الأجزاء الجبلية الشرقية والجنوبية من الجزيرة.

وتم تعليق أو تأخير أكثر من 200 رحلة طيران محلية ودولية يوم الجمعة وتوقفت خدمات السكك الحديدية بين جنوب وشرق تايوان.

غرقت عبارة بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا بعد أن اندفع الركاب الذين انزعجوا من الرياح القوية إلى جانب واحد من القارب ، مما أدى إلى قلبه. قُتل ما يصل إلى 36 شخصًا هذا الأسبوع أثناء عبور دوكسوري قبالة شمال الفلبين.

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري