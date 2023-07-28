صحف السعودية |مذكرة للسفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من القرآن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة.. المملكة تجذب 8 مليارات ريال استثمارات أجنبية

أبرزت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، اهم الموضوعات المحلية والدولية وأبرزها استدعاء الخارجية السعودية للقائمة بأعمال السفارة الدنماركية.

صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة عكاظ عن إعلان وزارة الخارجية استدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى السعودية على خلفية قيام مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف الأعمال المشينة، التي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، في ما يلي نصه:

إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023 بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، استدعت وزارة الخارجية (الخميس) القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى السعودية وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية بوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تقرير المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة إلى جازان.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير ومنطقة نجران (شرورة)، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



وأبرزت صحيفة اليوم أخر إجراءات مصر في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

وأعلنت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات طارئة لإنهاء أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد خلال الصيف الحاليّ، والتي تتسبب في زيادة قطع التيار عن البلاد تخفيفًا للأحمال.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، إن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة من بينها تقنين استهلاك الكهرباء، وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت)، في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف.

وأضاف مدبولي أن مصر ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر، وأنها ستعلن خطة لتقنين الاستهلاك في الأماكن العامة.

وتشمل التوجيهات الجديدة قرارًا يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام شهر أغسطس المقبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر.

وأفاد السكان بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مصر هذا الشهر، إذ ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية خلال موجة الحر التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وتزامنت مع بلوغ الحرارة مستويات قصوى في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.

وأوضح مدبولي أن الحد الأقصى لاستهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت في العام الماضي بلغ 129 مليون متر مكعب، ووصل الاستهلاك اليومي في يوليو إلى 152 مليونًا.

وقال مدبولي إنه جرى استنفاد كل المتاح من المازوت، وبدأ سحب المزيد من الغاز الطبيعي.

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، والتي كانت تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وللملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية وفقاً لوكالة أنباء الإمارات بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة "صافر" المتهالك، مثمنة مساعي الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد أنطونيو غوتيريش، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.



كما نشرت الوطن عن اجتماع رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، لبحث تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

يأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذاً لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء. كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات رداً على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة السعودية عن 8 مليارات ريال استثمارات أجنبية مباشرة بالربع الأول.

واستقطبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.1 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 10.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتسعى الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن خططها لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، حيث تتطلع لربع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نحو 29.6 مليار ريال بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط من الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

