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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كونوا على ثقة بروسيا | بوتين يوجه نداء عاجل لأفريقيا بشأن الحبوب

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي بوتين، أن بلاده خلال العام الماضي، قامت بتوريد 11.5 مليون طن حبوب، وأنه خلال النصف الأول من العام الحالي تم توريد لـ افريقيا 10 ملايين طن.

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وأضاف الرئيس الروسي خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية يجب أن تكون لديها ثقة بأن روسيا ستبقى موردًا موثوق للمواد الغذائية و الحبوب.

ولفت إلي أنه أمس تم الإعلان عن توريد 25 لـ 50 ألف طن، من الحبوب خلال الـ ثلاث أشهر المقبلة، لـ 6 دول أفريقية بشكل مجاني.


وأوضح أنه سيتم دعم أفريقيا في إنشاء فروع جديدة لـ الانتاج و القطاع الزراعي، وأنه في الفترة من عام 2020 لـ 2023، تم تحقيق 11 عمل إنساني، في البلاد الأفريقية.


وأشار إلي أن بلاده قامت بدعم القارة الأفريقية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وندعم إسقاط الديون عن الدول الأفريقية  واسقطنا نحو 23 مليار دولار في هذا الصدد.
 

بوتين إفريقيا حبوب السيسي القطاع الزراعى

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