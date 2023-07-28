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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: أفريقيا أصبحت مركزا جديدا للقوة نتيجة زيادة دورها السياسي

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القارة الأفريقية أصبحت مركزا جديدا للقوة ودورها السياسي والاقتصادي يتزايد، مشددًا على ضرورة تدارك هذا الواقع.

وأضاف بوتين، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، أن التسوية الأوكرانية مسألة ملحة وهذا يدل على أشياء كثيرة لأن بعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان تسمى بالديموقراطية المتطورة، أما الآن، فإن أفريقيا على استعداد لحل القضايا التي تتواجد خارج منطقة مصالحها.

وتابع: «تتزايد سمعة المنظمات الأفريقية الإقليمية، وروسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكان في مجموعة العشرين، حيث يعبر هذا القرار عن الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر».

وواصل: «منفتحون للتعاون مع منظمات تمويلية إقليمية أخرى، وعقدنا بالأمس اجتماعا مع قيادتها، وطرحنا مبادرة للتعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الأفريقية للتجارة الحرة، ونؤيد سعي الدول الأفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الأفريقي».

وأكد: «نحن على استعداد لدراسة مقترحات لتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي، والوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة التاريخية تجاه القارة الأفريقية».
 

بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين القمة الروسية- الإفريقية

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