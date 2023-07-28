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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وداعاً للبنزين.. بنتلي تفجر مفاجأة في جود وود بفضل الوقود الحيوي

وداعاً للبنزين..
وداعاً للبنزين.. بنتلي تفجر مفاجأة في جود وود بفضل الوقود

انضمت بنتلي إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تستكشف بدائل الوقود المستدامة، حضرت شركة صناعة السيارات مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام بست مركبات حققت 32 مسارًا ناجحًا لتسلق التل باستخدام الوقود الحيوي.

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 وداعاً للبنزين.. بنتلي تفجر مفاجأة في جود وود بفضل الوقود الحيوي

يعتبر الوقود الحيوي من بنتلي بديل مباشر لمضخة البنزين، مما يعني أن المركبات لا تتطلب تعديلات على المحرك لاستيعابها، ويتضمن ذلك أقدم طرازات الشركة الباقية ، 1920 EXP2.

 

تدعي بنتلي أن أي سيارة صنعتها على الإطلاق ستعمل بالوقود الحيوي كما تعمل بالوقود العادي مع تقليل انبعاثات الكربون. يعتبر الوقود الحيوي متجدد بنسبة 100% ويقلل من تأثير ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85% مقارنة بالوقود التقليدي.

 

يتكون الوقود الحيوي من الجيل الثاني لمصنع السيارات من نفايات المنتجات الزراعية والغابات والصناعات الغذائية، ويتم تقسيم المنتجات الثانوية باستخدام التخمير، مما ينتج عنه الإيثانول. 

وداعاً للبنزين.. بنتلي تفجر مفاجأة في جود وود بفضل الوقود الحيوي

تقوم عملية التجفيف بتحويل الإيثانول إلى إيثيلين، والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى بديل للبنزين، وتعمل هذه العملية على ربط جزيئات الهيدروكربون القصيرة بجزيئات أطول وأكثر كثافة للطاقة.

 

تخطط الشركة لأن تصبح علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول نهاية العقد ، حيث تملأ السيارات الهجينة والبطارية الكهربائية (PHEVو BEV) مجموعتها بحلول عام 2026. تقدر 84% من جميع سيارات بنتلي التي تم بناؤها على الإطلاق لا يزال قيد التشغيل ، ويمكن أن يوفر لهم الوقود الحيوي طريقة مستدامة للعمل في المستقبل، قامت شركة صناعة السيارات أيضًا بتركيب خزان وقود حيوي سعة 317 جالونًا (1200 لترًا) في مصنع Crewe لأساطيلها التراثية والصحافة.

وداعاً للبنزين.. بنتلي تفجر مفاجأة في جود وود بفضل الوقود الحيوي

أكملت بنتلي باتور التي تسلقت التل في 55.0 ثانية ، خلف بعض أسرع الجولات في عطلة نهاية الأسبوع. احتاجت بنتايجا لفترة أطول قليلاً ، دقيقة واحدة و 21 ثانية ، لكنها كانت تسحب أيضًا 5511 رطلاً (2.5 طن) من القش ، والتي تقول الشركة إنها يمكن أن تشغل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لمسافة 1100 ميل عند تحويلها إلى وقود حيوي.

 

بينما تستثمر صناعة السيارات بشكل كبير في بطاريات السيارات الكهربائية، فإنها تواصل أيضًا استكشاف بدائل أخرى مثل الوقود الحيوي والوقود الإلكتروني الاصطناعي. 

 

بدأت شركة بورشه في إنتاج الوقود الإلكتروني الاصطناعي في تشيلي أواخر العام الماضي. قالت شركة ستيلانتس في أبريل إنها تختبر الوقود الإلكتروني في أسطول من عائلات المحركات ، وتستكشف جدواها في المحركات القديمة والجديدة. حتى الاتحاد الأوروبي منفتح للمركبات التي تعمل بالوقود الإلكتروني ، ويصوت على السماح ببيع سيارات الاحتراق بعد عام 2035 إذا تم استخدامه.

Goodwood بنتلي السيارات بنتايجا باتور

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