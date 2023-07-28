حبس هذه الفئات سنة وتغريمهم 200 ألف جنيه بقانون التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات لتقديم الخدمات الصحية، معاقبا مقدموها بعقوبات رادعة حال مخالفة أحكامه.

ونص القانون على أن تنشأ هيئة عامة لخدمة التأمين الصحي، تكون مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

عقوبات المخالفين



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق"