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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة قبل الفرح.. تفاصيل مشاجرة معتز التوني مع شاب داخل فندق شهير

صدى البلد

تصدر المخرج معتز التوني مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس عقب انتشار أنباء عن القبض عليه بعد مشاجرة في فندق شهير على كورنيش النيل بالتحرير ثم خبر آخر بحبسه على ذمة التحقيقات. 

تحريات الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة كشفت أن المخرج معتز التوني ألقي القبض عليه مع أخرين عقب مشاجرة نشبت بينهم داخل فندق شهير بميدان التحرير .

 

تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من ادارة فندق شهير بالتحرير بدائرة القسم يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب معاكسة فتاة داخل الفندق .

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لفحص البلاغ وكشف ملابساته وكذا تفريغ كاميرات المراقبة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة .

وتبين من الفحص الأولي أن المشاجرة وقعت بين المخرج معتز التوني وأخر يعمل بإحدى القنوات الفضائية بسبب اتهام المخرج للأخير بمعاكسة ابنة شقيقه داخل الفندق ، وجاري تفريع كاميرات المراقبة لكشف حقيقة الواقعة ، وكذا الاستماع لشهود العيان .

تم اقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة وعرضهما على النيابة العامة التي تولت التحقيق وانتهت باخلاء سبيل التوني. 

 

وأصدرت نيابة قصر النيل الجزئية قرارًا بإخلاء سبيل المخرج معتز التوني، وشاب بعد تبادل الاتهامات على خلفية مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق الشهيرة، والموافقة على اتمام الصلح.

من جانبه قال اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن معتز التوني تواجد بالفعل في النيابة لتقديم بلاغ ضد أحد الأشخاص والذي وقع شجار بينهما خلال حفل زفاف.

وأضاف “زكي”: “صور معتز المتداولة وهو في النيابة حقيقية لكن عشان يعمل محضر في شخص اقتحم عليهم الفرح، وكان عاوز يضايق العروسة ومعتز دخل معاه في شجار وراح بعدها يعمل محضر بالواقعة”.

المخرج معتز التوني نيابة قصر النيل فندق شهير مباحث القاهرة معتز التوني

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