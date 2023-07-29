أصبح أسطورة| نجم ألمانيا يهاجم محمد صلاح: “حرمني من الانتقال إلى ليفربول”

أثار النجم الألماني جوليان براندت لاعب فريق بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني، جدلاً كبيراً بتصريحاته التي أدلى بها حول النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. وأوضح براندت أن محمد صلاح حرمه من فرصة الانضمام إلى صفوف الريدز قبل ستة أعوام.



الرفض المُتكرر للانضمام إلى ليفربول

وفي مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية، والتي نُشِرَت يوم الخميس، أعرب جوليان براندت عن رفضه لعرض قدمه يورغن كلوب مدرب ليفربول في عام 2013 للانضمام إلى فريق بوروسيا دورتموند، حيث أعتبر أن الظروف لم تكن ملائمة للانتقال في ذلك الحين.

ثم أكمل براندت قائلاً: "طلب مني يورغن كلوب مجدداً في عام 2017 أن ألعب معه في ليفربول، وكان النادي الإنجليزي مهتماً جداً بالتوقيع مع محمد صلاح، لكني لم أكن أرغب في المخاطرة بسبب اقتراب موعد كأس العالم، كنت خائفاً من أن أفوت فرصة اللعب في هذه البطولة العالمية".

براندت يعبر عن خيبة أمله

وعلق براندت على القرار الذي اتخذه بالقول: "كان الوقت حينها غير مناسب للانضمام لليفربول. فقررت أن أرفض عرضهم، والآن أشعر بخيبة أمل لأنني فضلت رفض كلوب مرتين، وفقدت فرصة اللعب تحت إمرته".

محمد صلاح يصبح أسطورة في ليفربول

وبعد أن تم التخلي عن فرصة انضمام جوليان براندت إلى ليفربول، تمكن النادي الإنجليزي من التعاقد مع محمد صلاح في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي. ومنذ ذلك الحين، أصبح محمد صلاح رمزاً لفريق ليفربول وواحداً من أهم اللاعبين في تاريخه.

وبفضل إسهاماته المميزة، قاد صلاح ليفربول لتحقيق العديد من البطولات المهمة، أهمها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، وهو اللقب الذي طال انتظاره لمدة 30 عامًا. كما ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الذي سبقه.

وتحوّل صلاح إلى هداف تاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 186 هدفًا، ما يجعله الخامس في تاريخ النادي العريق من حيث عدد الأهداف المسجلة.

وفي النهاية، يبقى ليقال أن الرياضة تحمل قصصاً ملهمة ومشوقة، وهذه القصة برهان على أن القرارات الصعبة يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة وتصنع أبطالاً حقيقيين. إن صلاح أصبح أسطورة في ليفربول بجدارة واستحقاق، وقصته ستبقى ملهمة لكل من يسعى لتحقيق النجاح وتحطيم الحواجز. فلنحتفي بمسيرته الرائعة وننتظر المزيد من الإنجازات والتألق منه في المستقبل القريب والبعيد.