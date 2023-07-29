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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر في روسيا: إفريقيا تشهد فرصا استثمارية واعدة

سفير مصر في روسيا
سفير مصر في روسيا

قال نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، إن القارة الأفريقية بدأت تنمو وتتطور في السنوات الأخيرة، وتشهد موارد كبيرة في مختلف المجالات، وبالتالي النمو هو مجال لعمل الشركات الكبرى التي لديها قدرات للاستثمار في مجالات مختلفة في القارة الأفريقية، مثل التعدين، وتوريد الطاقة وقطاعات عديدة أخرى. 

سفير مصر في روسيا: القارة الأفريقية بها فرص واعدة 

وأضاف "النجاري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن القارة الأفريقية هي قارة نامية ولكن واعدة بقدراتها الاقتصادية، وتمتلك خيرات كثيرة، لافتا إلى أن اهتمام الدول الكبرى في أفريقيا، والتي ترغب باستثمار أموالها ليدر عليها أرباح، موضحا أن الدول الأفريقية يجب أن تسوق الاستثمار في أفريقيا لما يحقق مصالح القارة الأفريقية، والتعاون بين كلا الطرفين يساعد في تحقيق مصالح مشتركة. 

وتابع سفير مصر في روسيا، أن موسكو تهتم كثيرا بأفريقيا، إذ يوجد الكثير من الخبراء والشركات التي قادرة على الاستثمار والنجاح في افريقيا، موضحا أن أفريقيا واحدة من القارات التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا، وبالتالي ترى روسيا مصلحة لها بمزيد من الاستثمار، ومزيد من الاهتمام بالقارة الأفريقية. 

روسيا نزيه النجاري سفير مصر في روسيا المحور برنامج 90 دقيقة الاعلاميه بسمة وهبة

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