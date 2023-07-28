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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تصل جدة لإحياء أولى حفلاتها

روبي
روبي

استعدادًا لإحياء أول حفل لها بالمملكة العربية السعودية، وصلت المطربة روبي إلى مسرح بنش مارك في جدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك على تويتر، فيديو لحظة وصول روبي للمسرح وظهرت بفستان أزرق ضيق وإكسسوارات ومكياج بسيط.

 

أول حفل لرامي صبري وروبي 

 

ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع رامي صبري بروبي، ومن المفترض أن يقدم كل منهما فقرة غنائية لمدة ساعة يقدمان فيها مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم الجديدة والقديمة.
 

 

روبي تطرح ديو مع أحمد سعد

وطرحت شركة "مزيكا" كليب ياليالي  للفنان أحمد سعد والفنانة روبى، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية

 "ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

روبي المطربة روبى جدة السعودية أحمد سعد رامي صبري

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