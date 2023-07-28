مطار القاهرة.. ضبط راكب أجنبي يهرب رامات وبروسيسور في لفائف وسط ملابسه

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الكمبيوتر.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جنيف استوقف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شاكر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود لفائف متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستلزمات الكمبيوتر (رامات و بروسيسور ) في لفائف وسط الملابس.

قام تامر قاسم مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من هاني محمود و علي محمود و محمود عباس و كريم يوسف مآمير الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي مما اسفر عن ضبط كمية اخري مما سبق ذكره وتم تشكيل لجنة مكونه من احمد عبد الواحد و صموئيل وصفي و ايمن عصام وامل مصطفي و ندا سيد مآمير الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٥٨٨ رامة و ١١١ بروسيسور باجمالي ٦٩٩ وحدة.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.