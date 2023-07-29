7 علامات خطيرة تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

يخشى الكثير من زيارة الطبيب ، بالأخص عندما يكون طبيب قلب! هناك خوف من أنه بمجرد أن يحتاج القلب إلى مساعدة طبية ، فهذه هي نهايته.

ومع ذلك ، يقول الخبراء إن التشخيص في الوقت المناسب يساعد بشكل أكبر في إنقاذ القلب من التلف المحتمل، لذلك يُحث الأشخاص على فحص القلب سنويًا أو مرتين في السنة، إذا كنت شخصًا لا يولي اهتمامًا لفحوصات الجسم المنتظمة ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تعتني بأحد أكبر أعضاء الجسم.

-عائلتك لديها تاريخ مرضي في القلب

إذا كان يعاني أقاربك المباشرون من مضاعفات في القلب ، فمن الضروري أن تخضع للفحص بانتظام، لطالما حذر خبراء الصحة من نمط معين من أمراض القلب ينتشر داخل الأسرة، فقط تحديد العلامات المبكرة والتشخيص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذك من حادث مؤسف كبير.

- إما أن تكون مصابًا بداء السكري أو أنك مصاب بمقدمات السكري أو في مجموعة عالية الخطورة

يؤثر مرض السكري على القلب بشكل خطير ولا يدركه الكثيرون، إذا كان مستوى السكر في الدم لديك غير منتظم ، فمن المهم أن تعتني بقلبك أيضًا، لا تفوت فحوصات قلبك، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية وبالتالي القلب، حتى إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة مثل وجود تاريخ عائلي لاضطراب التمثيل الغذائي ، فقم بفحص قلبك بانتظام.

-قام طبيبك بإحالتك إلى طبيب قلب

إذا أحالك طبيبك المعتاد إلى طبيب قلب ، فلا تتجاهله، يمكن للطبيب الذي كان يعالجك لسنوات أن يلاحظ العلامات الحمراء وإذا كان يقترح عليك زيارة الطبيب ، فقد يعني ذلك أيضًا أنه من المحتمل أن تبدأ المضاعفات المحتملة إذا تم تجاهل العلامات.

- تشعر بضيق في التنفس أكثر

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، وهو طبياً مثل ضيق التنفس ، فلا تتأخر أكثر من ذي قبل وقم بزيارة الطبيب، غالبًا ما تحدث مشكلات التنفس المرتبطة بالقلب بسبب الأنشطة البدنية المنخفضة مثل القيام بالأعمال المنزلية وحتى صعود السلالم.

-لديك نوبات متكررة من آلام الصدر

يعد ألم الصدر مؤشرًا رئيسيًا على أن القلب يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أكثر من ذي قبل، لا تتجاهل آلام الصدر المتكررة ولا تحاول تثبيطها بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

-لديك إرتفاع في نسبة الكولسترول

بالنسبة للأشخاص الذين يكون مستوى الكوليسترول لديهم أعلى من الحد الأدنى ، يتعرض القلب لأضرار محتملة إذا لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك، في اليوم الذي تجد فيه أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى من المعتاد ، قم بإجراء فحوصات القلب بشكل منتظم.

-تجلس لساعات أطول في المكتب

نعم! قد يفاجئك ذلك ، لكن الجلوس لساعات أطول يجعلك غير نشيط بدنيًا وهذا يضر بالقلب، إذا كان لديك نمط حياة غير نشط ، فيجب عليك إجراء فحص قلبك بشكل منتظم ومحاولة تضمين خطة تمارين ثابتة في روتينك اليومي.



المصدر: timesofindia