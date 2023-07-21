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مرأة

هل الإصابة بمرض الزهايمر مرتبطة بالوراثة؟.. مفاجأة صادمة

الزهايمر
الزهايمر

وفقًا لـ MayoClinic، تم ربط مرض الزهايمر بالوراثة، حيث أن الجين الأكثر شيوعًا المرتبط بمرض الزهايمر المتأخر هو صميم البروتين الشحمي E (APOE). "نسخة واحدة من جين APOE تأتي من الأم والأخرى من الأب، وجود جين واحد على الأقل من جين APOE e4 يضاعف أو يضاعف ثلاث مرات خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بعض الأشخاص لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، وجود جينين يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا.

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يقال أيضًا أن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2 و SORL1 مرتبطة بظهور مرض الزهايمر. على سبيل المثال ، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.

فرص وراثة مرض الزهايمر أعلى من الأم
وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 ، نُشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، فإن فرص توريثها من والدتك أعلى منها من والدك، "تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي ،" كما قال مؤلف الدراسة روبين هونيا ، من كلية جامعة كانساس في قال الطب في مدينة كانساس سيتي ، في الدراسة ، تمت متابعة 53 شخصًا لمدة عامين.

وفقًا لجمعية الزهايمر بالمملكة المتحدة ، فإن غالبية حالات مرض الزهايمر ليست وراثية،  تقول أن العمر لا يزال يمثل أكبر عامل خطر لظهور مرض الزهايمر حيث يصاب الكثيرون بهذا في أواخر السبعينيات والثمانينيات من العمر، "أهم عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر هو العمر، نظرًا لأن مرض الزهايمر شائع جدًا لدى الأشخاص في أواخر السبعينيات والثمانينيات من العمر ، فإن إصابة أحد الوالدين أو الأجداد بمرض الزهايمر في هذا العمر لا يغير من خطر إصابتك مقارنةً ببقية السكان ومع ذلك ، إذا أصيب شخص ما بمرض الزهايمر في سن مبكرة (على سبيل المثال ، أقل من 60 عامًا) ، فهناك احتمال أكبر أن يكون نوعًا من مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل ".

يمكن أن تنتقل هذه الأنواع من الخرف إلى الجيل التالي
من المحتمل أن يكون مرض الزهايمر العائلي الذي يبدأ مبكرًا والذي يبدأ قبل سن الستين ناتجًا عن خلل في الجين ينتقل إلى الأطفال، يُعد داء هنتنغتون ومرض البريون العائلي من الأنواع النادرة من الخرف التي تنتج عن جين واحد معيب.

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر هي نسيان الأشياء التي حدثت مؤخرًا ، وعدم القدرة على تذكر الأشياء التي تم الاحتفاظ بها ، ونسيان المسار أو الاتجاه المعتاد ، والارتباك كثيرًا ، وفقدان الوقت ، وعدم القدرة على حل المشكلات البسيطة ، مواجهة مشكلة في القيام بمهمة مألوفة ، وعدم القدرة على الحكم على المسافات ، والشعور بالقلق دون أي سبب وتغيرات في الشخصية.
المصدر: timesofindia
 

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