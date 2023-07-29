4 قتلي.. تركيا تشن هجوما بمسيرة على قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت وكالة فرانس برس مصرع أربعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في وقت متأخر أمس الجمعة، في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود السورية مع تركيا،

ووفق بيان صادر عن الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرق سوريا فإن القوات التركية تستهدف بالمسيرات والسلاح المدفعي بين حين وآخر مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، والقوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، في شمال سوريا وشمال شرقها حيث كثفت وتيرة استهدافاتها خلال الأسابيع الماضية.



وتصنف أنقرة قوات سوريا الديمقراطية ب "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت "قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة".