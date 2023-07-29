السجن المشدد 3 سنوات لفلاح لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، فلاح ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمركز منفلوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم .



تعود وقائع القضية رقم 2262 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات للملازم أول مصطفى الجندي معاون مباحث مركز شرطة منفلوط تفيد قيام " عبد النبي . س . م " 45 عاما ، فلاح ، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة ، بحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.



وبتقنين الإجراءات قاد الملازم أول مصطفى الجندي معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وحال مشاهدته للقوة حاول الفرار ولكن تمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر على 31 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش كما عثر على مبلغ مالي 250 جنيها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار .