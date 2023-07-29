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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ماس كهربائي بحميات أسيوط.. نقل مرضى العناية إلى مستشفى الإيمان

حريق فيشة كهربائية
حريق فيشة كهربائية بمستشفى حميات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أنه تم السيطرة على احتراق فيشة كهربائية بأحد غرف مستشفى الحميات دون وقوع أى خسائر أو تضرر للمرضى ، وتم نقل بعض مرضى العناية الى مستشفى الايمان العام لحين الاصلاح.

تلقى محافظ أسيوط، إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد بإشعال فيشة كهربائية باحد غرف مستشفى الحميات بحى غرب دون وقوع اية خسائر .

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة ، والدكتور احمد سيد موسى وكيل المديرية، والدكتورة منال محمود مدير المستشفى ، وعيون إبراهيم رئيس حى غرب ، والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الاسعاف والحماية المدنية إلى المستشفى، وتم فصل التيار الكهربائى غن الغرفة دون وقوع أية خسائر بشرية أو أى تضرر للمرضى، وتم نقل بعض المرضى إلى مستشفى الايمان العام كإجراء احترازى لحين الانتهاء من الاصلاح.

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وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة اوجه الدعم فور الابلاغ بالحادث وتكليف رئيس حى غرب بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم والاستعانة بمولدات كهربائية "ديزل" دعم من حى غرب كتغذية بديلة للكهرباء " تحت الطلب " لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى .

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